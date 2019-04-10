شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستمع لمقترحات الأهالي حول التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

التقى ‏أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الثلاثاء) في قصر الضيافة بمكة المكرمة، عدداً من أهالي أم القرى، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول التنمية في المنطقة.

وزار الأمير بدر بن سلطان أمس كلاً من: سعد بن جميل القرشي، أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا، والدكتور فهد المعطاني في منازلهم، وتم خلال الزيارات تبادل الأحاديث الودية.

من جهة ثانية، كرم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بمقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، طلاب تعليم مكة المكرمة الفائزين ببطولة «فرسان التعليم» على مستوى المملكة، وهم سلمان فهد خياط، عمرو نزار قاروت ومعاذ سعود الشامي. وبارك أمير المنطقة بالنيابة للطلاب هذا الفوز، متمنياً لهم استمرار التوفيق والتميز في مختلف المجالات.

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من جهته، ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي تكريم الأمير بدر بن سلطان للطلاب، مشيراً إلى أن هذا التكريم دافع قوي لهم لمواصلة التميز والصدارة.

وقد اختتمت مسابقة فرسان التعليم الخميس الماضي بعد أن توج فريق تعليم منطقة مكة المكرمة باللقب، وهدفت المسابقة إلى تعزيز الثقافة العلمية والعامة لدى الطلاب المشاركين، وتنمية مهارات التعليم الذاتي، والتفكير الناقد والإبداعي، والتعبير بطلاقة، وفصاحة، وزيادة التلاحم بين طلاب المملكة، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافةً إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.

وشارك في المسابقة طلاب من 16 منطقة تعليمية في المملكة.