شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة لخريجي معهد «التقنيات»: فخور بكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس (الثلاثاء) بمقر المحافظة، 116 خريجاً من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة، بحضور عماد المهيدب، والرئيس التنفيذي للمعهد المهندس علي بامساعد، وعدد من مسؤولي المعهد والطلاب الخريجين.

وأعرب الأمير مشعل بن ماجد عن فخره وفخر الوطن بالخريجين الفنيين من أبنائه، مؤكداً أنه لا يمكن أن تتوطن أي صناعة إذا لم تكن على يد أبنائها، مشيراً إلى أن الورق مادة أساسية في حياتنا والحاجة لها كبيرة، مشدداً على أهمية أن يديرها ويعمل عليها فنيون من أبناء الوطن أمثالكم، وبهذا سنضمن صناعة موفقة، لافتاً إلى أن الوطن بحاجة إلى مثل هذه التخصصات الفنية.

وقال: «إن الأعمال الحقيقية تقوم على الفنيين أمثالكم، لذلك يحق لكم أن تفخروا بأنفسكم فمكانتكم عالية ومقدرة من الجميع، وأنا فخور بمثلكم، لأنكم تنظرون لمصلحتكم ومستقبل وطنكم».

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وفي ختام المناسبة سلّم محافظ جدة الشهادات للخريجين والتقطت الصور التذكارية.

يُذكر أن المعهد يعمل على تأهيل خريجي الثانوية العامة من الشباب السعودي وتوظيفهم لدى شركات القطاع الخاص تحت مظلة الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ يمنح المتدرب خلال عامين شهادة الدبلوم في عدد من البرامج كالكهرباء، والإمدادات، والميكانيكا، والتشغيل وصناعة الورق.

كما أن للمعهد مساهمات عدة، إحداها التعاون مع شركة سابك الوطنية (نساند) من خلال توقيع اتفاقية لتأهيل وتوظيف 1500 متدرب بهدف التمكين وتطوير القوى العاملة وتنمية المحتوى المحلي.