شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة الطائف: حريصون على الشراكات الدولية ونقل التجارب الناجحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، حرص الجامعة على عقد الشراكات الدولية مع الجامعات العالمية ذات التجارب الناجحة علميا وأكاديميا، للاستفادة من تجاربها وخبراتها في صناعة التحول الذي بدأته جامعة الطائف، لمواكبة توجهات رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وشدد خلال لقائه فريقا من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، على حرص الجامعة على تطبيق أفضل الأساليب لتطوير العملية التعليمية والتدريسية في التعليم العالي، ووسائل إثراء الحياة الجامعية، وتبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية وتقديمها بالشراكة بين جامعة الطائف والجامعات الأخرى، والاستفادة من أحدث الممارسات المتميزة في تقويم العلمية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

واطلع الدكتور زمان على سير تنفيذ عقد الخدمات الاستشارية المقدمة من جامعة جورج واشنطن، ومستقبل علاقات التعاون بين الجامعتين، وبرنامج ورش العمل والدورات التدريبية المقدمة لمنسوبي الجامعة. وشارك في اللقاء المديرة التنفيذية لبرنامج التعاون الطبي الدولي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن الدكتورة هدى أياس، ونائبها البروفيسور ستانلي نول، اللذين يزوران جامعة الطائف لمتابعة تنفيذ بنود الخدمات الاستشارية المتفق عليها بين الطرفين لصالح الكليات الصحية والطبية بجامعة الطائف، والتي تتمثل في استشارات في الاعتماد الأكاديمي، التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتقييم واستعراض المناهج للبرامج الأكاديمية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.