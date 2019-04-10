شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد جائزة و7 شهادات تميز في «مجتمع المعلومات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حققت المملكة، ممثلةً بعدد من الجهات الحكومية والخاصة، جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقام في مدينة جنيف السويسرية، لتكريم أفضل المشاريع التي تسخر تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وترفع المملكة بذلك رصيدها إلى 9 جوائز و15 شهادة تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في 2012.

ومن بين الجهات الحاصلة على الجوائز، وزارة البيئة والمياه والزراعة، أرامكو السعودية، وجامعتا الملك سعود والمجمعة، فيما شملت المشاريع عددا من المجالات الحيوية مثل مجال إصدار التراخيص، التعليم الأكاديمي، أمن الطرق، التبرع بالدم، وحماية البيئة.