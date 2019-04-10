شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الحوار الوطني يحصن الشباب من التطرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

عقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس (الثلاثاء) ضمن فعاليات «أسبوع تلاحم بالباحة» دورة تدريبية ضمن برنامج «تبيان في الوقاية من التطرف» بحضور أكثر من 100 شاب وفتاة.

ويهدف البرنامج إلى تحصين الشباب من التطرف، والوقاية منه ومواجهته من خلال تنفيذ ساعات تدريبية تركز بشكل جلي على نوعية الحوارات المتطرفة التي تعاني منها وسائل التواصل غير المستندة إلى مرجعية منهجية، ولا إلى ما يحمله المنهج الإسلامي من دعوة إلى التسامح والرحمة والاعتدال ونبذ الغلو والتشدد والتعصب، ولا ما جاء به القرآن الكريم الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال.

ويركز البرنامج على الوصول إلى توضيح لمهارات التفكير الناقد الذي يعمل على بلورة خطاب حقيقي واقعي للوقوف ضد التطرف ومختلف ظواهره.