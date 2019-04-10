شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار لائحة «الذوق العام» وترتيبات مركز التحول الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على لائحة المحافظة على الذوق العام، والترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني، وإضافة ممثل لوزارة الثقافة إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، وحذف عبارة «مدى فترة لا تزيد على أسبوعين» الواردة في الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 25) وتاريخ 28 / 5 / 1421.

وجدد المجلس في الجلسة، التي عقدها أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، ما أكدته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من التزام المملكة بدورها بوصفها قوة تسعى لتوازن أسواق الطاقة.

وثمن المجلس جهود الجهات الأمنية ممثلة برئاسة أمن الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وفي عملية استباقية من إحباط عمل إرهابي في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وما نتج عنه من مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً والقبض على اثنين آخرين، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم - بعون الله وتوفيقه - على إحباط أي محاولات إرهابية قبل حدوثها لا سمح الله.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج زيارته الأخوية إلى البحرين ولقائه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الجابون علي بونغو أونديمبا.

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واطلع المجلس على ما تضمنه الاجتماع السنوي الرابع والأربعون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة مراكش، من إشادة بالاهتمام الذي يلقاه البنك من السعودية، من خلال المبادرات التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تهدف إلى تعزيز دور ريادة الأعمال والإبداع من خلال مؤسسة «مسك»، وكذلك الدعم الذي أعلنته السعودية في القمة العربية في الظهران بتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس واختيار البنك الإسلامي للتنمية لإدارته.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس شدد على أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، من خلال الأعمال الإرهابية والأعمال العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة، في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف إطلاق النار في الحديدة على النحو المحدد في اتفاق استوكهولم؛ تمثّل محاولةً استفزازية من المليشيا لقوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة، مع تأكيد المملكة الالتزام بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تقدمه المملكة من استمرار الدعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، ومن ذلك تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمة المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهري فبراير ومارس لعام 2019 بمبلغ 40 مليون دولار.

دعم الـ 1.5 مليار للعراق تأكيد لتعزيز العلاقات الأخويةاستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد المملكة رفيع المستوى إلى العراق ولقاءاته كبار المسؤولين، وأعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، التي عقدت في بغداد، وما تم خلالها من إعلان هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة ببناء «مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية» لأبناء العراق، وتقديم قرض من المملكة بمبلغ مليار دولار للمساهمة في المشاريع التنموية لنهضة العراق، إضافة إلى مبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات، وافتتاح قنصلية المملكة في بغداد، تليها 3 قنصليات أخرى لاحقة في 3 مدن؛ ما يؤكد استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.

اتفاقان جويان ومذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب مع كوريا

وافق مجلس الوزراء على اتفاقات عدة، تشمل اتفاقين بين الحكومة السعودية وحكومتي كل من الصومال، وجمهورية القمر المتحدة، في مجال خدمات النقل الجوي، واتفاقا للخدمات الجوية بين الحكومة السعودية وحكومة زامبيا.

كما وافق على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في السعودية، ووحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

تعيين وترقيتان للمرتبة الـ 14

دعوة العالم للتصدي للحرس الإيراني

وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة، شملت الأولى تعيين علي بن سعيد بن علي القحطاني على وظيفة «مستشار أمني» بوزارة الداخلية، فيما شملت الترقيات كلا من: عبدالله بن مناحي بن جوباح العتيبي إلى وظيفة «مدير عام تنمية الاستثمارات» بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وسعيد بن يحيى بن عطية الزهراني إلى وظيفة «مدير عام فرع منطقة الرياض» بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.رحب مجلس الوزراء بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وعده خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.