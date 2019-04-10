شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: تصنيف «الحرس الثوري» خطوة لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رحبت رحبت السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية. وأوضحت، على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن القرار الأمريكي إياه خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران. وشدد المصدر على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.



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