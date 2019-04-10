شكرا لقرائتكم خبر عن والد البحرينية المصابة لـ«الخليج 365»: الأمن أسعفها في دقائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الحكمي (الدمام) aah0041 @

أكدت البحرينية «فاطمة» التي أصابتها شظايا الإرهابيين في مواجهة أبوحدرية لـ "الخليج 365" أنها بخير وتحظى بالرعاية الطبية الكاملة وعبرت عن شكرها للفريق الطبي الذي أشرف على حالتها منذ اللحظة الأولى لوصولها إلى مستشفى النعيرية حتى نقلها إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر. وقالت إن الرعاية الفائقة أنستها أوجاع الإصابة وقلق اللحظات التي عاشتها أثناء محاولة الإرهابيين إطلاق النار وإلقاء القنابل.

من جانبه، أوضح حسين جمعة سلطان والد فاطمة لـ«الخليج 365» أن الوضع الصحي لابنته مستقر. وأشار إلى وجود شظايا صغيرة تحت الجلد وأن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يتعامل مع تلك الشظايا لإخراجها. وأضاف أن فاطمة «21 عاما» أصيبت بشظايا في رأسها وسارع رجال الأمن بإسعافها في موقف يستحقون عليه الشكر والتقدير والثناء، «ما وجدناه من رعاية يصعب وصفه».

وقال حسين إنه كان برفقة ابنته فاطمة قادمين من الكويت وفضلا التوقف عند محطة وقود في أبوحدرية وأوقف السيارة أمام مطعم وبقي على المقعد لينال قسطا من الراحة، فيما بقيت فاطمة في المقعد الأمامي. وفجأة سمع دوي رصاص وانتشار رجال الأمن في الموقع. وأضاف الإصابات حدثت نتيجة قنبلة ألقاها الإرهابيون على محطة الوقود ونجم عنها تهشم زجاج باب المطعم وانتشار الشظايا، «أقدر وأشكر المملكة ورجال أمنها على موقفهم النبيل ورعايتهم لنا بما يفوق الوصف إذ تم إسعاف فاطمة خلال 3 دقائق ونقلها إلى مستشفى النعيرية بسيارة الإسعاف باعتباره الموقع الأقرب والذي يبعد عن مكان الحادثة بنحو 50 كم».

وأضاف والد فاطمة أن طائرة إخلاء طبي نقلتها إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر تحت رعاية واهتمام الجميع، «نحن بالبحرين نعتبرالسعودية وطننا.. نفتخر فيكم.. وفخر لنا أن تسيل دماؤنا فداء لهذا الوطن المقدس».