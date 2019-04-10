السعودية | المملكة تحقق المركز الأول في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب

كوالالمبور - سعد آل حسين

حقق جناح المملكة المشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب لهذا العام 2019 على جائزة أفضل مشاركة متقدمة بذلك على عدد من الدول وقامت على تنظيمه الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا في مقر مركز بوترا للتجارة الدولية في العاصمة كوالالمبور .

وأوضح القائم بأعمال الملحق الثقافي السعودي في ماليزيا الأستاذ الدكتور خالد بن فرج آل مطلق أن المشاركة تعكس اسم ومكانة المملكة العربية السعودية وأنها نراعي اهتمامات المواطن الماليزي فيما يتم عرضه لهم .

وأصاف أن الكتب المعروضة تميزت بتنوع المواضيع واللغات، إلى جانب التركيز على المطبوعات بلغة البهاسا واللغة الانجليزية

من ناحية أوضح المشرف العام على الجناح مدير الشؤون الثقافية بالملحقية الدكتور محمد ابو سبعة أن الجناح احتوى على أنشطة ثقافية وقسم يمثل تراث المملكة العربية السعودية ، وشاشة لعرض الأفلام الوثائقية عن المملكة ونهضتها في حين زار الجناح السعودي اكثر من ٥٠٠٠٠٠ الف زائر وتم توزيع ما يزيد عن ١٥٠٠٠ نسخة بين المصاحف والكتب الإسلامية ، كما تم السحب على فيزة حج وعمرة وتذكرتي سفر مقدمة من الخطوط السعودية بحضور مدير مكتب الخطوط السعودية في كوالالمبور أحمد العويضي ومدير التقنية بالملحقية علي القحطاني .