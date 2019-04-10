شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المري: جمعية همم فريدة في تخصصها واتجاهها والان نبدء بالتفاصيل

أكد عضو هيئة الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي المري لـ ”الخليج 365”، على هامش زيارته لجمعية همم لأسر ذوي الاعاقة بالدمام، أن هذه الجمعية اسم على مسمى وهي فريدة في تخصصها واتجاهها وبما تقوم به من خدمات وبرامج جليلة لخدمة أُسر المعاق، فهي تهيئ له ولأسرته البرامج والدورات وتذهب إليه في مقره، وكون الأسرة تأتي للجمعية وتستفيد مما تقدمه الجمعية من البرامج فهذا مهم جدا، وأن رعاية الأسر أمر يشكر عليه القائمون على هذه الجمعية المباركة وآمل أن تستفيد الكثير من الجمعيات بما تقدمه (همم)، وتنقل خبرتها وتجربتها في هذا المجال.

وعن تأهيل ذوي الهمم أبان الشيخ المري بأن هذه الدولة - حفظها الله- جعل الله لها خاصية في رعاية مثل هذه الأمور في الإعاقات المختلفة وتسهيل التراخيص وفتح المجال أمام الكوادر المؤهلة التي تقوم بخدمة المعاقين.