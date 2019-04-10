شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المري: جمعية همم فريدة في تخصصها واتجاهها والان نبدء بالتفاصيل
وعن تأهيل ذوي الهمم أبان الشيخ المري بأن هذه الدولة - حفظها الله- جعل الله لها خاصية في رعاية مثل هذه الأمور في الإعاقات المختلفة وتسهيل التراخيص وفتح المجال أمام الكوادر المؤهلة التي تقوم بخدمة المعاقين.
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