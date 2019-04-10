شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المطاعم الحاصلة على أعلى المعايير الصحية والان نبدء بالتفاصيل

كرم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، صباح أمس في مكتبه، المطاعم المتميزة الحاصلة على أعلى المعايير والممارسات الصحية التي وضعت ضمن بنود تقييم المبادرة التي أطلقتها ونفذتها بلدية وسط الدمام مؤخرا، والتي بدأت مرحلتها الأولية بالمطاعم، تحت شعار «المطعم المتميز»، وذلك بهدف رفع المستوى الصحي والبيئي للمنشآت الصحية والمتعلقة بالصحة العامة بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن المبادرة تهدف لبث روح التنافس بين المطاعم ورفع مستواها الصحي والبيئي، لضمان تطبيق أعلى الممارسات الصحية السليمة والآمنة للاشتراطات البلدية، في جميع مراحل التصنيع الغذائي، حيث تم تسليم المطعم الفائز بالمركز الأول (شهادة ذهبية)، والمركز الثاني (شهادة فضية).

وقال إن البلدية وضعت العديد من المعايير الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا على أنه يتم تقديم الاستشارات الصحية والعمل على تثقيف العاملين في مجال الأغذية بصفة مستمرة لضمان استمرار المنشآت في رفع مستواها الصحي والبيئي، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على رفع مستوى المنشآت الغذائية ومستوى أدائها وكفاءتها من خلال تقديم المساعدة والنصائح والجولات المستمرة التي تصب في النهاية في مصلحة المستفيدين من هذه المنشآت.