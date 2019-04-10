شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المطاعم الحاصلة على أعلى المعايير الصحية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن المبادرة تهدف لبث روح التنافس بين المطاعم ورفع مستواها الصحي والبيئي، لضمان تطبيق أعلى الممارسات الصحية السليمة والآمنة للاشتراطات البلدية، في جميع مراحل التصنيع الغذائي، حيث تم تسليم المطعم الفائز بالمركز الأول (شهادة ذهبية)، والمركز الثاني (شهادة فضية).
وقال إن البلدية وضعت العديد من المعايير الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا على أنه يتم تقديم الاستشارات الصحية والعمل على تثقيف العاملين في مجال الأغذية بصفة مستمرة لضمان استمرار المنشآت في رفع مستواها الصحي والبيئي، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على رفع مستوى المنشآت الغذائية ومستوى أدائها وكفاءتها من خلال تقديم المساعدة والنصائح والجولات المستمرة التي تصب في النهاية في مصلحة المستفيدين من هذه المنشآت.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم المطاعم الحاصلة على أعلى المعايير الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.