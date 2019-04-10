شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مترا مربعا.. مساحة تأثير القنبلة الصوتية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الراشد: يتم تصنيع القنابل الصوتيّة في الخارج، ولا يتم تصنيعها يدويا محليا، إذ تقوم بإصدار دخّان وصوت قوي بعد رميها، من أجل شلّ السمع، وفقدان التركيز كي يتمّ بعدها إجراء أي عملية.
ولفت إلى أن مساحة تأثيرها تختلف من قنبلة إلى أخرى، ومن مكان تصنيع إلى آخر، إذ أن مساحة تأثيرها قد تصل لـ 30 مترا مربعا. وأكد الراشد على ضرورة الإبلاغ في حال الاشتباه بأي محاولة عمل إرهابي أو حيازة لأسلحة غير مرخّصة، من أجل الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.
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