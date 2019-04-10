شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يدشن ورشة عمل «مرصد التوطين» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن أمس ورشة عمل «مرصد التوطين»، وذلك بحضور الجهات المشاركة عن وزارات (الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتعليم) وشركة أرامكو السعودية ، والهيئة العامة للإحصاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، وبنك التنمية الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وجامعة حفر الباطن، وغرفة حفر الباطن، وعدد كبير من مديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة.

وبدأت الورشة بمقدمة ترحيبية، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي عن المحافظة، ثم كلمة سمو المحافظ رحب خلالها بالحضور والمشاركين بالورشة، وأشار سموه إلى أن اللقاء المقام لإطلاق مبادرة سواعد وطنية ما كان له أن ينطلق لولا مباركة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وتوجيهاتهما المستمرة لنا والتي تعكس حرصهما الدائم على كل ما من شأنه بناء أسس التنمية الصحيحة في المحافظة، أخذا في الاعتبار ما للفرد من دور رئيس في تسيير عجلة التنمية.

وأضاف سموه: إن قضية التنمية البشرية تصدرت قائمة الأولويات المدرجة ضمن رؤية المملكة 2030 ولعل أهم متطلبات هذه القضية تنمية القدرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي، ويمثل التعليم الفني والتقني إضافة إلى التدريب الجيد أبرز مقومات الاستثمار في رأس المال البشري، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق هذه المبادرة للدفع بهذا الاتجاه.

وأكد سموه خلال هذه المبادرة السعي إلى إيجاد شبكة تنسيقية متعددة الأطراف، وذلك من خلال توفير نظام شامل لمعلومات سوق العمل الحالية والتنبؤ باحتياجاته المستقبلية، سواء في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل، بحيث تتمكن كل منشأة من رسم سياساتها بناء على الحاجة الفعلية للعرض والطلب في ضوء ما توفره هذه الشبكة أو المرصد من معلومات.

وأشار سموه إلى أنه سيكون لهذه الشبكة دور فعال في جعل الصورة تبدو أكثر وضوحا، بالنسبة لصانعي القرار عند رسم سياسات منشآتهم وعلاقتها بمجالات تنمية الموارد البشرية وتحقيق التوافق بين المخرجات التعليمية والتدريبية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.