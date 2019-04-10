شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مهرجان «جدول الضرب» بمشاركة 330 طالبا والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت مدرسة الخندق الابتدائية بسيهات مهرجان جدول الضرب بمشاركة ٣٣٠ طالبا وبحضور مشرف التوجيه والإرشاد الطلابي بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عبدالله السعيد.

وأشار مشرف النادي العلمي ومنسق المهرجان غازي العوامي، إلى أن عدد المشاركين ٣٣٠ طالبا من ١٠ فصول في المدرسة، لافتا إلى انه استمر لمدة شهر.

وقال مشرف نادي الخوارزميات وائل باعلي: إن المهرجان تم تفعيله من خلال ساعة النشاط والطابور الصباحي وفسحة الطلاب وداخل الفصول وقاعات أندية النشاط، لافتا إلى أنه بلغ عدد المتأهلين لمسابقة جداول الضرب التحريرية 44 طالبا، فيما بلغ عدد المتأهلين لمسابقة جداول الضرب الشفوية 20 طالبا.

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ولفت محكم ومراقب المسابقة مصطفى المريحيل، إلى التنافس الذي كان بين الطلاب المتأهلين، مبينا أنه تم إعطاء كل طالب ورقة بها (100 مسألة) للإجابة عنها خلال (٥ دقائق) وقد انتهى بعض الطلاب من حلها خلال (دقيقة ونصف الدقيقة).

وأوضح رائد النشاط فؤاد آل سنبل، أن الفائزين بالمسابقة التحريرية وبكأس البطولة.. الطالب: حسن عبدالخالق آل حمود بالصف السادس، وفاز بالمسابقة الشفوية وبكأس البطولة الطالب علي عبدالله آل سليس.

وأشار قائد المدرسة سعود الخالدي، إلى أهمية الجانب التطبيقي وأثره في رفع مستوى الطالب التحصيلي، مؤكدا حرص المدرسة على تبني مثل هذه المبادرات، مقدما شكره لأسرة الرياضيات على جهودها في إخراج المبادرة بالصورة المتميزة.