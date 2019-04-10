تدشين «صحتي جودة حياتي» بالقطيف

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وأشاد الغفيلي بالمعرض وما تضمنه من أركان ومجسمات وتصاميم نوعية عكست الاهتمام بالجانب الصحي، وتهدف إلى الارتقاء بالوعي الصحي وغرس أنماط السلوك الصحي بين طلاب وطالبات المدارس، مثنيًا على المبادرات التي احتضنها المعرض التي تتماشى مع أهداف ومبادرات وزارة التعليم لتعزيز الصحة المدرسية ومع الرؤية الوطنية 2030.
ووجه شكره للمدارس المشاركة والجهود المبذولة في قسم الصحة المدرسية بتعليم القطيف، مثمنًا دور قائد المدرسة عبدالله بن محمد علي السنان، لاستضافة فعاليات المعرض والتنظيم المميز.
من جانبه، أكد المساعد للشؤون المدرسية بالمكتب عبدالله بن علي القرني، أن المعرض يأتي لتقديم أفضل الممارسات الصحية المدرسية والوقوف على درجة الجودة في الخدمات والبرامج المقدمة في المدارس، ويهدف لصحة طلاب المدارس وتحقيق صحة مستدامة من خلال تثقيفهم وتوعيتهم لبناء جيل واعٍ صحيًا يحمل على أكتافه بناء الوطن لتحقيق رؤية 2030.
من جهة أخرى، أكد رئيس قسم الصحة المدرسية بالمكتب محمد بن عبدالواحد آل حريز، أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو تعزيز التربية الصحية ورفع الوعي وثقافة التربية الصحية لدى طلاب المدارس، والوقوف على جودة الخدمات والبرامج الصحية المقدمة على مدار الفصل الدراسي كبرنامج المدارس المعززة للصحة والسمنة وأضرار التدخين وغيرها من البرامج.
يذكر أن المعرض يستمر ثلاثة أيام ويستهدف طلاب مدارس القطاع لتثقيفهم وتوعيتهم بكيفية المحافظة على الصحة، كما يستهدف المرشدين من أجل زيادة فاعلية أدوارهم بالمدارس.
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