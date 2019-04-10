شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي القطيف» يبحث إقامة سوق موسمي للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

يبحث المجلس البلدي بمحافظة القطيف إقامة سوق موسمي للمزارعين بمحافظة القطيف خلال الفترة من شهر ديسمبر وحتى نهاية أبريل سنويا، بحيث يقام يوم السبت أسبوعيا.

وأوضح رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس الأول بمقره في بلدية القطيف، أن اقتراح تنظيم سوق موسمي للمزارعين مقدم من بعض المزارعين، بحيث يضم أركانا توعوية للسوق بهدف دعم المزارعين المحليين لعرض المنتجات المحلية والحفاظ على الهوية الزراعية للمحافظة، مبينا أن المجلس يدرس اقتراحا بإقامة السوق بـ (منتزه سيهات) لأهمية موقعه الجغرافي بمحافظة القطيف وبالقرب من الدمام ومساحتها الكبيرة البالغة (45000م2) ولاحتوائه على ألعاب الأطفال الترفيهية، مبينا أن المجلس قرر الموافقة على البدء في تنفيذ السوق بالتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير بالبلدية وتكليف أحد أعضاء المجلس لاستكمال الإجراءات مع الجهات الرسمية والمزارعين المشاركين.

وأضاف آل سيف، إن الاجتماع اطلع على التقرير السنوي لأعمال المجلس للعام المالي 1439 /1440هـ للفترة من 14 /4 /1439هـ حتى 24 /4 /1440هـ المتضمن عدد الجلسات العادية والطارئة التي عقدها المجلس، وعدد اللقاءات وورش العمل وزيارات المدن والقرى والهجر والأحياء التي نفذها المجلس، وعدد ومسميات اللجان المشكلة في المجلس ومهامها وإنجازاتها، وملخص القرارات التي انتهى إليها المجلس، وعدد قرارات المجلس ونسبة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس وما هو تحت الإجراء والتنفيذ، والقرارات التي لم تنفذ والعوائق والصعوبات التي واجهت المجلس أو حالت دون تنفيذ قراراته والمقترحات التي يراها لمعالجتها، واعتماد إرسال التقرير بعد إدخال التعديلات اللازمة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش آخر مستجدات المشاريع التي يتساءل عنها المواطنون، حيث أوضح مدير إدارة المشاريع بالبلدية المهندس علي المطرود، أن مركز الأمير سلطان الحضاري يجرى حاليا العمل بالمرحلة الأولى به وتشمل انهاء الهيكل الخرساني وبلغت نسبة الإنجاز الفعلي 67% في مدة زمنية بنسبة 30% من المرحلة الحالية، وتعمل البلدية حاليا لاعتماد تكاليف المراحل الأخرى للمشروع، كما أن سوق النفع العام بالقطيف بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 30% من المرحلة (الأولى)، وجارٍ المتابعة لإزالة العوائق واستكمال إجراءات التكاليف المتبقية للمشروع الخاصة بالمرحلة الثانية ويتوقع الانتهاء من المشروع كاملا بتاريخ 1 /12 /1441هـ، وبخصوص سوق النفع العام بتاروت بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 5% في مدة زمنية بنسبة 112% من إنجاز المشروع وفي هذه الحالة يعتبر المقاول متعثرا وجارٍ العمل لاتخاذ اللازم لسحب المشروع من المقاول وإعادة طرحه في مناقصة جديدة حسب النظام، وأيضا مسلخ البلدية بأبو معن بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 48% في مدة زمنية بنسبة 108% من إنجاز المشروع، وأيضا يعتبر المقاول متعثرا وجارٍ العمل لاتخاذ اللازم لسحب المشروع من المقاول وإعادة طرحه في مناقصة جديدة حسب النظام.

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وفيما يخص تراخيص البناء في ضاحية الملك فهد والخزامى أوضح أن الجزء المصرح بالبناء فيه من ضاحية الملك فهد والخزامى يمكن للبلدية منح الرخص اللازمة للبناء إلا أن شركة الكهرباء لم تصدر موافقتها بعد وجارٍ التنسيق بين البلدية وشركة الكهرباء على توفير خدمة الكهرباء حاليا في المخططين المذكورين، ويقوم المجلس حاليا بمتابعة هذه العوائق مع الجهات المختصة، أما فيما يختص بالجزء غير المصرح فيه بالبناء والموقف من قبل شركة أرامكو السعودية فانه جارٍ البحث عن موقع لتعويض أصحاب الأراضي بأراضٍ مماثلة.

وأشار آل سيف إلى أن مبنى بلدية محافظة القطيف الجديد جارٍ العمل على ترسية المرحلة الثانية من المشرع؛ لاستكمال أعمال التشطيب والتأثيث للمبنى، أما فيما يخص مبنى المجلس البلدي فإنه تم اعتماد التصاميم النهائية للمبنى وسيتم بدء العمل فيه عند توفر وفورات مالية من المشاريع ويقع ضمن حرم مبنى بلدية المحافظة الجديد.

وبخصوص سوق السمك الجديد أوضح مدير إدارة الاستثمار محمد السنان، أن المستثمر يعمل حاليا على الانتهاء من إعداد التصاميم النهائية للسوق ومتوقع أن يتم التشغيل المبدئي بعد سنة واحدة من الآن حسب العقد.

وأشار مدير وحدة نزع الملكية علي الثواب، إلى أن مشاريع نزع الملكية في شارع الرياض، وشارع شمال الناصرة، وشارع الملك عبدالعزيز، تحت إجراءات التثمين النهائية.