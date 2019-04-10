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إطلاق WhatsApp Business واتساب أعمال في المتجر السعودي.. هنا رابط التحميل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد أنه تم إطلاق تطبيق WhatsApp Business واتساب أعمال رسميًّا في المتجر السعودي وبعض الدول الأخرى.
ويمكن تحميل WhatsApp Business واتساب أعمال على الرابط هنا
تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business وهو إصدار من تطبيق المراسلة الذي يتيح للشركات الصغيرة التواصل مع عملائها، وأصبح متوفرًا لجميع مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس iOS في جميع أنحاء العالم.
وتم إطلاق التطبيق المجاني على متجر آب ستور لنظام آي أو إس iOS خلال الشهر الماضي، لكن في عدد محدود من البلدان، وذلك بعد أن كان التطبيق متاحًا على نظام أندرويد منذ العام الماضي.
ويستهدف تطبيق WhatsApp Business الشركات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة سريعة وفعالة للتواصل مع عملائها.
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