، بالفيديو.. طرد "قناة الجزيرة" من ساحة الاعتصام بالسودان ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمعرفتهم بخيانتها ومحاولتها إشعال الفتنة بين العرب والمسلمين

قام عدد من المواطنين السودانيين بطرد قناة الجزيرة القطرية من ساحة الاعتصام بدولة السودان.

وأظهر فيديو، تم تداوله، قيام جموع من الشعب السوداني بطرد مدير قناة الجزيرة من ساحة الاعتصام بأحد الميادين بجمهورية السودان، التي تشهد هذه الأيام خروج العديد من المتظاهرين ضد حكومة الرئيس عمر البشير مرددين هتافات "تسقط تسقط قناة الجزيرة".

وأتى طرد قناة الجزيرة لمعرفة الكثير من الشعوب العربية والإسلامية خيانة تلك القناة لكل الشعوب العربية، ومحاولة إشعال الفتنة بين الشعوب المسلمة؛ إذ كان لها الأثر الكبير في تدليس الرأي العام في الربيع العربي، وتحريض الشعوب العربية على الثورات والتمرد على أنظمتها لإثارة الفوضى والدمار بها.