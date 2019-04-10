، برعاية "الخليج 365".. مبادرة "عمار" تنطلق لدعم مواهب ذوي القدرات الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 6 مدن تُكتشف فيها المواهب بحضور الإعلام والمشاهير

عقدت جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة مساء أمس الثلاثاء مؤتمرها الصحفي الذي دشنت من خلاله بدء فعاليات "مبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة"، برعاية "الخليج 365"، وذلك في موسمها الثالث بفندق الريتز كارلتون - جدة، بحضور الكثير من الإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واللاعبين.

وأعلن مؤسس ورئيس الجمعية، الدكتور عمار بوقس، بدء التسجيل في المبادرة ملقيًا كلمته التي شكر فيها الحضور ولجنة التحكيم المكونة من رئيس اللجنة الدكتور عمار بوقس، والإعلامي أحمد الشقيري، والفنان فايز المالكي، والفنان قصي خضر، والإعلامية سارة دندراوي، والفنان التشكيلي الدكتور أحمد ماطر.

كما شكر كل من يدعم المواهب من ذوي الإعاقة الذين يشكلون جزءًا مهمًّا من مجتمعنا، معلنًا فتح مسار جديد ضمن المسابقة، هو ما يخص الأصحاء ممن لديه ابتكار أو مبادرة أو اختراع أو مشروع يفيد ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، ألقى وليد بن داود، ممثل "مجموعة ابن داود"، كلمة الشريك الذهبي، شكر من خلالها جمعية الإرادة ممثلة برئيسها الدكتور عمار بوقس؛ لما تقدمه من مجهودات منقطعة النظير لفئة غالية على الجميع.

كما شاركت الإعلامية سارة دندراوي بمقطع فيديو، شكرت من خلاله مؤسس جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس لاختيارها ضمن اللجنة، وأكدت أن هذا شرف لخدمة فئة غالية جدًّا على قلوب الجميع.

من جهته، قال الفنان قصي خضر إن المبادرة جزء من اهتماماته الشخصية؛ كونها تهتم بأهم فئات مجتمعنا، هم أصحاب القدرات الخاصة، وأنه حريص على الوجود الدائم فيها؛ كونها محطة اكتشاف لمواهب خارقة ومذهلة.

كما أبدى عضو مجلس إدارة معهد مسك للفنون عضو لجنة التحكيم للمبادرة، الدكتور أحمد ماطر، أنه يتشرف لأول مرة بالدخول لعالم التحكيم للمواهب المتنوعة، وأن هذا شرف كبير؛ كون جمعية الإرادة متفردة في رؤيتها ورسالتها، وأكد أنه اطلع على المبادرتين السابقتين عامَيْ 2014 و2018، وأن ما رآه يصل للإعجاز، سواء في التخصص الذي ينتمي له (الفن التشكيلي) أو بقية التخصصات؛ لذلك هو سعيد بالوجود، وتمنى أن يقدموا الشيء الجديد والمثير.

وتعتبر مبادرة "عمار" المبادرة الأولى من نوعها في العالم بعمل مسابقة للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، وبدأت فكرتها من قِبل الدكتور عمار بوقس الذي أسس بعدها جمعية الإرادة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأ التسجيل في المبادرة منذ انطلاق حفل المؤتمر من خلال موقع المبادرة www.ammar.com الذي من خلاله يتم القبول المبدئي، ثم المراحل التالية المتنقلة بين 6 مناطق بالسعودية، أبرزها الرياض وجدة والدمام، لاستقبال المتقدمين للمسابقة التي تبدأ من 22 يونيو إلى 6 يوليو، على أن يكون الحفل الختامي يوم 24 يوليو بمدينة الرياض، ومجموع جوائزها يتعدى 100 ألف ريال.