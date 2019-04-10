، "ناسا" تطلق اسم الموهوب السعودي "فيصل الدوسري" على كويكب جديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الثالث بعد الطالب عبدالجبار الحمود 2016 والطالبة فاطمة الشيخ 2017

أطلقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" اسم طالب سعودي على أحد الكويكبات الصغيرة "Minor Planet" المكتشفة حديثًا؛ تكريمًا لجهوده العلمية في مجال البحوث.

وجاء اختيار "ناسا" لاسم الطالب فيصل الدوسري للتعريف بالكويكب الصغير، ليكون ثالث موهوب سعودي يطلق اسمه على أحد الكويكبات بعد الطالب عبدالجبار الحمود 2016، والطالبة فاطمة الشيخ 2017. وأطلقت ناسا اسم (Aldosarry 34559) على الكويكب الجديد، كإضافة جديدة لسلسلة الكويكبات الممنوحة من "ناسا" للطلاب الذين حققوا إنجازًا علميًا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.

وقدم الدوسري، الذي يدرس سنته الجامعية الأولى في جامعة (UC Berkeley) الأمريكية، بحثًا عن تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية في معرض إنتل آيسف 2018، وحقق عدة إنجازات بحصوله على المركز الثاني في مجال علوم النبات، وجائزة خاصة من جمعية الصين للعلوم والتقنية، وجائزة أخرى خاصة من Shanghai STEM Cloud Center.

ويعد الطالب فيصل الدوسري أحد طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" التي قدمت له الرعاية الكاملة، منذ مشاركته في معرض تصفيات إدارة التعليم بالظهران في مجال علوم الحاسب الآلي 2014، حيث نجح بعدها في التأهل للمشاركة في معرض إبداع 2015 في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية بمشروع تحت عنوان "الطباعة الثلاثية الأبعاد لنبات متلاعب في جيناته ليستطيع أن يعيش في مياه مملحة"، كما شارك في برامج موهبة الدولية خلال أعوام 2014 و2016 و2017م.

وتوجت مشاركاته الدولية بمعرض إنتل آيسف 2018، في مجال علوم النبات، بالبحث الذي حصل بسببه على تكريم وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

واستمرت رعاية "موهبة" للطالب الدوسري، ليحصل على قبول في جامعة UC Berkeley في الولايات المتحدة التي تصنف ضمن إحدى أفضل 15 جامعة عالميًا، بعد مشاركته في برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة 2017‏.

ويمثل برنامج التميز أحد برامج "موهبة" لتدريب وتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين في الابتعاث للجامعات الأمريكية كجامعة هارفرد، وبرينستون، وكورنيل، وMIT وغيرها من الجامعات المصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة، ويستمر لمدة سنة واحدة، تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة قبل تخرجه من المرحلة الثانوية.