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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه.
إيفاد المعلم "الحنيني" إلى جاكرتا للعمل في أكاديمية الحرمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-10
صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه.
10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
12:48 AM
صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه.
، إيفاد المعلم "الحنيني" إلى جاكرتا للعمل في أكاديمية الحرمين ،
المصدر : الخليج 365
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