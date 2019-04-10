محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه. إيفاد المعلم "الحنيني" إلى جاكرتا للعمل في أكاديمية الحرمين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-10 صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه. Advertisements 10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440 12:48 AM صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه. ، إيفاد المعلم "الحنيني" إلى جاكرتا للعمل في أكاديمية الحرمين ،

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