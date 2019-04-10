محمد بن مسعود - الدمام - الإدارة اضطرت لتنفيذه يدويًّا.. وأخطرت جميع الشركات بالمشكلة تعرَّضت الأنظمة الأوتوماتيكية لإيقاف الطائرات بمطار إسطنبول الجديد إلى خلل؛ اضطر إدارة المطار إلى اللجوء إلى تنفيذه بشكل يدوي. ووفقًا لموقع Airporthaber، فإن إدارة مطار إسطنبول أرسلت إخطارًا إلى جميع شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية، تبلغهم بمشكلة أنظمة الإيقاف الأوتوماتيكية في المطار. وحذَّرت شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية من تعطل أنظمة إيقاف الطائرات الأوتوماتيكية. خلل بأنظمة الإيقاف الأوتوماتيكي للطائرات يعطِّل مطار إسطنبول الجديد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-10 تعرَّضت الأنظمة الأوتوماتيكية لإيقاف الطائرات بمطار إسطنبول الجديد إلى خلل؛ اضطر إدارة المطار إلى اللجوء إلى تنفيذه بشكل يدوي. ووفقًا لموقع Airporthaber، فإن إدارة مطار إسطنبول أرسلت إخطارًا إلى جميع شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية، تبلغهم بمشكلة أنظمة الإيقاف الأوتوماتيكية في المطار. وحذَّرت شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية من تعطل أنظمة إيقاف الطائرات الأوتوماتيكية. Advertisements 10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440 12:52 AM الإدارة اضطرت لتنفيذه يدويًّا.. وأخطرت جميع الشركات بالمشكلة الإدارة اضطرت لتنفيذه يدويًّا.. وأخطرت جميع الشركات بالمشكلة تعرَّضت الأنظمة الأوتوماتيكية لإيقاف الطائرات بمطار إسطنبول الجديد إلى خلل؛ اضطر إدارة المطار إلى اللجوء إلى تنفيذه بشكل يدوي. ووفقًا لموقع Airporthaber، فإن إدارة مطار إسطنبول أرسلت إخطارًا إلى جميع شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية، تبلغهم بمشكلة أنظمة الإيقاف الأوتوماتيكية في المطار. وحذَّرت شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية من تعطل أنظمة إيقاف الطائرات الأوتوماتيكية. ، خلل بأنظمة الإيقاف الأوتوماتيكي للطائرات يعطِّل مطار إسطنبول الجديد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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