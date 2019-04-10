سندات أرامكو تحقق رقمًا قياسيًّا بـ100 مليار دولار

حطم الإصدار الأول من شركة أرامكو السعودية رقمًا قياسيًّا، بحيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار بحوالي 10 أضعاف المطلوب وهذا يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها. وستجمع أرامكو السعودية 12 مليار دولار من سندات بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عامًا اجتذبت طلبًا تجاوز الـ100 مليار دولار، وفقًا لوثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية، بحسب العربية.

ويبيع عملاق النفط السعودي ما قيمته مليار دولار من سندات لأجل 3 سنوات عارضًا على المستثمرين 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وجاء تسعير السندات بأفضل مما كان متوقعًا. ويجمع ملياري دولار من سندات لخمس سنوات عند 75 نقطة أساس فوق ذات المعيار، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشر سنوات عند 105 نقاط أساس، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشرين عامًا عند 140 نقطة أساس وثلاثة مليارات دولار من سندات لأجل 30 عامًا عند 155 نقطة أساس. ولن تصدر الشركة شريحة بعائد متغير، كانت سوقتها في بادئ الأمر، حسبما ذكرت الوثيقة.