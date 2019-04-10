فتح باب التسجيل أمام المقاولين لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً

أعلنت مبادرة الإسكان التنموي التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي، عن فتح باب التسجيل أمام المقاولين والمطورين العقاريين للمنافسة لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في أنحاء المملكة بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال عبر منصة بناء.
وأوضحت أن فترة التقديم تنتهي على هذه الفرص منتصف الشهر المقبل مايو 2019، داعية المطورين والمقاولين للتقدم بعروضهم الفنية والمالية عبر رابط المنصة.
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