الطالب المدهوس أمام كليته بالرياض يروي تفاصيل الحادثة

كشف الطالب محمد الشمري، الذي أصيب في حادث دهس بالرياض، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان يحاول تهدئة صاحب السيارة الذي أصيب بحالة هستيرية جراء تعثره في الخروج بسيارته؛ نظرًا لاعتراض أحد الأشخاص طريقه. وأضاف الطالب المصاب، أن قائد المركبة أصيب بحالة هستيرية، حيث قام بصدم جميع السيارات التي كانت أمامه، وتابع قائلًا: «إنه قطع الطريق وحاولت تهدئته، إلا أنه صدمني بقوة». وأضاف، إن سيارة كانت متوقفة أمام سيارة الرجل الذي دهسني، وأن صاحب السيارة المتوقفة وضع رقم هاتفه عليها للاتصال به في حال لو أن سيارته كانت تغلق الطريق.

من جانبه، قال صالح الريحان صديق الطالب المصاب، إن قائد المركبة التي دهست «محمد» كان يقوم بصدم السيارات التي أمامه، حيث تضررت سياراتنا جميعًا، وقمنا بتبليغ الجهات الأمنية، موضحًا أن صاحب السيارة شاب في العشرينيات من عمره ولا يدرس معهم في الكلية. يذكر أن الطالب محمد الشمري تعرض للدهس أمام كلية السياحة والفندقة (كلية لوريت). وذكر شاهد العيان عبدالله الشمري، لـ«عاجل»، أنه عندما خرج وزملاؤه من مبنى الكلية باتجاه المواقف بوقت البريك، رأى سيارة من نوع «فورد فلكس» عنابي، «تتوجه بسرعة فائقة نحو زميلي محمد الشمري، وتقوم بدهسه أمامنا». وأضاف أنه تم نقل الطالب المصاب بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة بحسب صحيفة عاجل.