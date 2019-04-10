شاهد: مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

أنهى الشاب سالم بن عيظة الصيعري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء. وتفصيلاً، أجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى مدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض بعد مطابقة التحاليل والفحوص الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.
وقال أحد إخوة الشاب علي الصيعري إن الوالد عانى منذ مدة فشلاً في الكلى، وإن أخي “سالم” قرر التبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الأمير سلطان العسكري ليُنهي معاناة والده مع الغسيل. يُذكر أن الشاب سالم الصيعري المتبرع بالكلية لوالده هو أحد أبطال القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومن المشاركين حاليًا في عاصفة الحزم بالحد الجنوبي.
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