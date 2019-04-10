بالصور: ضبط مخالفين لنظام الصيد بحوزتهم أسلحة نارية في مكة المكرمة

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ضبط مخالفين لنظام الصيد، وكان بحوزتهم أسلحة نارية، في منطقة مكة المكرمة. وأكدت الهيئة أنه استمرارًا لجهود قوة حماية المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية وبمشاركة فرق المجاهدين في مناطق حظر صيد الطيور على الساحل بمنطقة مكة المكرمة، تم اليوم الثلاثاء 4 شعبان 1440، ضبط مخالفين لنظام الصيد وكان بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وعدد من الطيور المصيدة. ونشرت الهيئة صورًا تبين عملية ضبط المخالفين والأسلحة التي كانت بحوزتهم.

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