إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب مركبة غرب رفحاء

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، إصابة عشرة وافدين من جنسية واحدة، في حادث انقلاب سيارة (غرب مدينة رفحاء 20 كم تقريبًا).

وقال المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت، اليوم الثلاثاء، بلاغًا عند السابعة وأربع دقائق مساء، يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة (غرب مدينة رفحاء 20 كم تقريبًا).

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وأشار متحدث الهلال الأحمر، إلى توجيه خمس فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، من مراكز إسعاف رفحاء والمركوز والهباس والعويقيلة وفرقة إسعافية دعم تابعة لوزارة الصحة، مؤكدًا أنه عند وصول أول فرقة إسعافية في السابعة و16 دقيقة إلى الموقع، تبين إصابة عشرة أشخاص (باكستانيين الجنسية) منها ثلاث حالات متوسطة وسبع حالات بسيطة .

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى رفحاء العام .

وأهاب العنزي بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان .