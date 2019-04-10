بالصور.. أمير الجوف: حرس الحدود ورجاله حصن منيع يحمي الوطن من المتربصين به

تفقد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، عددًا من مراكز قيادة حرس الحدود بالمنطقة، شملت مركز البويب ومركز حدرج وقوة مراكز الهلباء.

وفور وصوله، كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط قيادة المنطقة، حيث أدى حرس الشرف السلام الملكي، بعدها استمع من اللواء الفقير إلى شرح عن طبيعة عمل رجال حرس الحدود في الذود عن كل شبر من حدود الوطن.

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بعد ذلك، تجول أمير منطقة الجوف داخل جناح المعارض واستمع إلى شرح عن أحدث الأجهزة والآليات ذات التقنية العالية، والتي تساهم في إحكام المراقبة والسيطرة على الحدود في ظل ما يلقاه هذا الجهاز من دعم من ولاة الأمر، كما شاهد عرضًا مرئيًا عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود.

وزار أمير المنطقة خلال الجولة التفقدية، قوة مراكز الهلباء، واستمع بإيجاز عن عملياتها في منطقة الحدود، بعدها شارك أبناءه منسوبي حرس الحدود بالمنطقة وجبة الغداء.

وأكد أمير منطقة الجوف أن حرس الحدود ورجاله حصن منيع يسهرون على حماية حدود الوطن وأبنائه، وسنقف معه دائمًا لتحقيق أهدافه، منوهًا بالدعم اللا محدود الذي تحظى به قطاعات حرس الحدود ومختلف القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة وزير الداخلية.