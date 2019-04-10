بالأسماء.. أمير القصيم يكلف عددًا من الوكلاء ورؤساء المراكز بالمنطقة

أصدر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، قرارًا تضمن تكليف عدد من الوكلاء ورؤساء المراكز بالمنطقة، بهدف تدوير الكفاءات ودفع عجلة العمل والإنجاز وتأهيل الطاقات البشرية.

واشتمل القرار على تكليف نادر بن فهاد الدوسري بالعمل وكيلاً لمحافظة البكيرية، وتكليف نايف بن محمد بن عبدالله بن حجاج بالعمل وكيلاً لمحافظة البدائع، وتكليف ناصر بن حمد بن عبدالله الناصر بالعمل وكيلاً لمحافظة الأسياح.

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كما قضى القرار بتكليف فهد بن محمد بن فهد الصقيه بالعمل رئيساً لمركز القوارة، وتكليف محمد بن إبراهيم بن ناصر السعوي بالعمل رئيساً لمركز المليداء، وتكليف محمد بن إبراهيم بن محمد الزمام بالعمل رئيساً لمركز قصيباء.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من قبل أمير منطقة القصيم، سائلين الله أن يعينهم على أداء المهمة بما يرضي الله ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، واعدين بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهود مستنيرين بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.