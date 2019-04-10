«الشورى» يتبنى توصية العنزي ويطالب الصحة بتطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي

تبنى مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، توصية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي، طالبت فيها وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إنشاء شركة نقل (إخلاء طبي جوي) للإسراع في نقل المرضى للمراكز المتخصصة .

وتضمنت مبررات التوصية أنه مع وجود طائرات إخلاء طبي مزودة بأحدث الأجهزة الطبية وعلى أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتلبية النداء، إلا أن الأمر لا يتم بالسرعة المطلوبة التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى والحد من الوفيات، كما أن وزارة الصحة لا تمتلك طائرات إخلاء طبي تابعة لها؛ إذ إن الطائرات الموجودة تتبع جهات أخرى مثل وزارات الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، وهيئة الهلال الأحمر، كما يساهم إنشاء شركة نقل للإخلاء الطبي في تشجيع المستثمرين في القطاع الصحي وفتح مجالات عديدة أمامهم للاستثمار .

ووافق المجلس خلال مناقشته اليوم لتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438 / 1439 هـ ، على تبني التوصية والأخذ بمضمونها، وطالب وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي.