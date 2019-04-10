السعودية اليوم / تعليم جازان يقيم حفل تكريم المتقاعدات من منسوبات الإدارة



جيزان 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، حفل تكريم أكثر من 100 متقاعدة من منسوبات الإدارة من قائدات تربويات ومعلمات وإداريات وعاملات، بحضور مساعدة المدير العام للتعليم بجازان للشؤون التعليمية رحاب مسلم، وذلك في بمقر مكتب تعليم وسط جازان.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت مساعدة مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية كلمة أوضحت فيها أن الحفل يعد وفاءً لكوكبة بذلن الجهود لخدمة الدين والوطن وولاة الأمر، مشيرة إلى أن الاحتفاء اليوم ترجمة لما يقدمه ولاة الأمر وتجسيدًا لاهتمامهم برسالة التعليم، مثمنة جهود القيادات والمعلمات والعاملات المتقاعدات اللاتي كان عملهن نموذجًا واضحًا لقدرة المرأة

بعد ذلك ألقت مديرة مكتب تعليم وسط جازان (بنات ) وردة بركات كلمة بينت فيها أن التكريم يعد واجبًا لكوكبة من منسوبات التعليم المتقاعدات اللاتي قدمن سنوات أعمارهن في نقل رسالة التعليم.

عقب ذلك ألقيت كلمة المتقاعدات ألقتها نيابة عنهن زهرة بنت محمد حمدي، عبرت فيها عن سعادتها وزميلاتها المتقاعدات بتقلدهن وسام مهمة التعليم السامية التي أنيط بها رفعة الأمم وعلو الهامات وتنافس الدول، مهيبة بزميلاتها المتقاعدات للمشاركة في الأعمال التطوعية في كل مجال ومكان لخدمة المجتمع والوطن.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الكلمات والفقرات المتنوعة، بعدها تم تكريم المتقاعدات.

// انتهى//

00:21ت م

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جيزان 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، حفل تكريم أكثر من 100 متقاعدة من منسوبات الإدارة من قائدات تربويات ومعلمات وإداريات وعاملات، بحضور مساعدة المدير العام للتعليم بجازان للشؤون التعليمية رحاب مسلم، وذلك في بمقر مكتب تعليم وسط جازان.وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت مساعدة مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية كلمة أوضحت فيها أن الحفل يعد وفاءً لكوكبة بذلن الجهود لخدمة الدين والوطن وولاة الأمر، مشيرة إلى أن الاحتفاء اليوم ترجمة لما يقدمه ولاة الأمر وتجسيدًا لاهتمامهم برسالة التعليم، مثمنة جهود القيادات والمعلمات والعاملات المتقاعدات اللاتي كان عملهن نموذجًا واضحًا لقدرة المرأة السعودية على الإبداع والتميز.بعد ذلك ألقت مديرة مكتب تعليم وسط جازان (بنات ) وردة بركات كلمة بينت فيها أن التكريم يعد واجبًا لكوكبة من منسوبات التعليم المتقاعدات اللاتي قدمن سنوات أعمارهن في نقل رسالة التعليم.عقب ذلك ألقيت كلمة المتقاعدات ألقتها نيابة عنهن زهرة بنت محمد حمدي، عبرت فيها عن سعادتها وزميلاتها المتقاعدات بتقلدهن وسام مهمة التعليم السامية التي أنيط بها رفعة الأمم وعلو الهامات وتنافس الدول، مهيبة بزميلاتها المتقاعدات للمشاركة في الأعمال التطوعية في كل مجال ومكان لخدمة المجتمع والوطن.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الكلمات والفقرات المتنوعة، بعدها تم تكريم المتقاعدات.// انتهى//00:21ت م0374

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