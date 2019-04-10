السعودية اليوم / الزهراني يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة



‏‫الباحة 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 أبريل 2019 م واس

رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة سعيد بن يحيى الزهراني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر الزهراني عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله لكل خير.

واعرب الزهراني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على ما يلقاه من دعم ومساندة لأنشطة وأعمال الفرع ، كما شكر معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند على دعمه وتوجيهه ، مؤكدًا أن هذه الثقة الكريمة تعد وسامًا يعتز به في مسيرته الوظيفية ودافعًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

//انتهى//

00:10ت م

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‏‫الباحة 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 أبريل 2019 م واسرفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة سعيد بن يحيى الزهراني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.وعبر الزهراني عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله لكل خير.واعرب الزهراني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على ما يلقاه من دعم ومساندة لأنشطة وأعمال الفرع ، كما شكر معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند على دعمه وتوجيهه ، مؤكدًا أن هذه الثقة الكريمة تعد وسامًا يعتز به في مسيرته الوظيفية ودافعًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.//انتهى//00:10ت م0367

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