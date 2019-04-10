السعودية اليوم / أمير الباحة يلتقي ضيوف ورشة عمل "تنمية الباحة: التحديات والحلول"



‏‫ الباحة 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 أبريل 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، ضيوف ورشة عمل "تنمية الباحة التحديات ..والحلول" ومحافظي المحافظات، وذلك في جلسة سموه الأسبوعية, بقاعة الأمير سلطان بالمركز الحضاري في مدينة الباحة.

ورحب سمو أمير منطقة الباحة، بضيوف ورشة العمل، متنميًا أن تعود مثل هذه المناسبات بالنفع والفائدة على المنطقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدًا أن هذا الوطن - بإذن الله - سائر بالتقدم والرخاء والازدهار في جميع المجالات.

حضر اللقاء ‏‏‏‏‏‏‏‏‏وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري, ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية في المملكة المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان, ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار, ووكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس عبدالله الكنهل, ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خالد بن محمد السالم, وعضو مجلس الشورى الدكتورة أسماء الزهراني, ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي.

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