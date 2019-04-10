

بيش 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه مركز التطوير المهني بمكتب تعليم بيش التابع لإدارة تعليم صبيا تحت عنوان "مجتمعات التعلم المهنية ", وذلك بقاعة التدريب بمركز التطوير المهني بمكتب تعليم بيش.

ويهدف البرنامج الذي نفذه المدرب عرار بن سويد المجيردي إلى تنمية مهارات المتدربين المشاركين في ممارسة دورهم القيادي في تطبيق مجتمعات التعلم المهنية داخل المدرسة، وإكسابهم أهم المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة لمجتمعات التعلم المهنية.

ويأتي البرنامج الذي استهدف معلمي مادتي "الرياضيات واللغة الإنجليزية " بالمدارس التابعة لمكتب التعليم ببيش ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها المكتب سعيًا لإعداد وبناء مجتمعات تعلم مهنية قادرة على مواجهة متطلبات العمل، وتحقيق جميع أهداف العمل والوقوف بكل كفاءة واحترافية وعلى دراية كاملة بجميع مهارات مجتمعات التعلم المهنية.

//انتهى//

00:00ت م

0364





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام برنامج "مجتمعات التعلم المهنية" بمحافظة بيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.