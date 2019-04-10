السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة دار العلوم



الرياض 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة دار العلوم .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ عبدالعزيز بن علي التويجري، ومدير جامعة دارالعلوم الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير الجامعة كلمة رحب فيها براعي الحفل وأصحاب السمو والمعالي والحضور ، مهنئا الخريجين بتخرهم والمتفوقين بتفوقهم ، ومستعرضا فيها أهم إنجازات الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي من اعتمادات محلية ودولية .

وأعرب في ختام كلمته عن شكره الشكر للوطن الغالي وقيادته الحكيمة على رعايتها للعلم والتعليم .

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً وثائقياً عن الجامعة وإنجازاتها ، ثم بدأت مسيرة الخريجين الذين تلو قسم كلية الحقوق ثم قسم كلية الطب .

وفي ختام الحفل كرم سمو راعي الحفل الطلاب المتفوقين ، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين .

وقال سموه : إن الوطن ليفخر بأبنائه الذين يثبتون كل يوم أنهم أهل للنهضة الشاملة في كل مجالات الحياة ، فهنيئا للوطن بأبنائه علماء وصناع المستقبل .

// انتهى //

23:50ت م

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