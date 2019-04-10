السعودية اليوم / تعليم الخرج يقر افتتاح 3 مدارس صيفية للبنات في السيح والدلم



السيح 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

أقرت إدارة تعليم الخرج اليوم, افتتاح ثلاث مدارس صيفية للبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم للعام الدراسي الحالي 1439- 1440 هـ..

وتم تحديد مقرات المدارس في مقر الثانوية الثامنة في حي الخزامى بمدينة السيح، وفي مقر الثانوية الثانية عشرة في حي النزهة بالسيح، وفي مقر الثانوية الخامسة بالدلم.

// انتهى //

23:49ت م

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