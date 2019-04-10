السعودية اليوم / أمير الباحة يرعى غدًا الجلسة الختامية لورشة عمل "تنمية منطقة الباحة .. التحديات والحلول"



‏‫الباحة 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 أبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غدًا الجلسة الختامية لورشة العمل "تنمية منطقة الباحة .. التحديات والحلول", وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات.

وتأتي الورشة تحقيقًا للتنمية المستدامة الشاملة في مختلف المجالات في المنطقة بشكل عام, ورفع مستوى المشاريع والخدمات والبنية التحتية والاستثمار بما يواكب أهمية المنطقة كمقصد للزوار، ووجهة سياحية مهمة على خارطة الوطن، كما تهدف إلى تشخيص هموم وقضايا التنمية في المنطقة واقتراح الحلول العملية والمبادرات المناسبة التي ستمكن المنطقة من النهوض التنموي، واللحاق بركب التنمية أسوة بمناطق المملكة والمساهمة الفعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030, بحضور عدد من أصحاب المعالي نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والشركات الحكومية، بالإضافة إلى بعض الخبراء المتخصصين في التنمية المناطقية والإدارة المحلية والتراث العمراني.

//انتهى//

23:49ت م

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