السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة بريطانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني



الرياض 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة بريطانيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

// انتهى //

22:55ت م

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