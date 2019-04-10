لقطات من أمطار المدينة المنورة

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

هطلت أمس الثلاثاء، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما تتعرض مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق لاستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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