شكرا لقرائتكم خبر عن «السواحه»: الخدمات البريدية توفر 100 ألف وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحه، أهمية إعادة تنظيم القطاع في الارتقاء بالخدمات البريدية وإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُمكِن من إيجاد ما يزيد عن 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية، علاوةً على أنها سترفع الناتج المحلي إلى 10 مليارات ريال.

وبين، خلال حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، اليوم، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل بمؤسسة البريد السعودي، وإسناد المهمة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سَيُتيحُ للقطاع الاستفادة من تجربة الهيئة المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي كانت سببًا في تبوئه موقعًا رياديًا ومتقدمًا إقليميًا وعالميًا، وإيجاد بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات.

وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح خيارات إضافية ومتميّزة أمام المواطنين لاختيار أفضل الشركات من حيث الأسعار، والتقنية المستخدمة، وجودة الخدمة، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المملكة.

وأضاف "السواحه"، أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستدعم الخطط والمبادرات الساعية لجعل المملكة مركزًا إستراتيجيًا عالميًا، وتدعم نمو حجم سوق الاستثمار في سوق البريد، مشددًا معاليه على حرص الوزارة على تطوير جودة الخدمات البريدية، ورفع كفاءة الأداء في مؤسسة البريد السعودي بأحدث التقنيات المبتكرة، لتقديم أفضل الخدمات البريدية المتقدمة والمتكاملة، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، لخدمة كافة عملاء المؤسسة من الأفراد، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.