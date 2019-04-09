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مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لإنهاء معاناة والده مع الفشل الكلوي
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - شرورة
أنهى الشاب سالم بن عيظة الصيعري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسّد بذلك مثالًا رائعًا في البر والوفاء.
وأجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى مدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض أمس الأول بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.
وقال أحد إخوة الشاب علي الصيعري: إن الوالد عانى منذ مدة من الفشل الكلوي، ليقرر أخي سالم التبرع بإحدى كليتيه بمستشفى الأمير سلطان العسكري ليُنهي معاناة والده مع الغسيل.
الجدير بالذكر أن الشباب سالم الصيعري المتبرع بالكلية لوالده هو أحد أبطال القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومن المشاركين حاليًّا في عاصفة الحزم بالحد الجنوبي.
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