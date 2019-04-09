2019-04-10

الأرصاد تحذر: أمطار وبرد على الشرقية حتى هذا الموعد

متابعات الخليج 365 - الشرقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية وتحديدًا الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخبر وبقيق وما جاورها.

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وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة السادسة والنصف صباح اليوم الأربعاء.

وكانت الأرصاد قد توقعت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.