بدء إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 17

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن حساب متابعات الخليج 365 أنه بدأ- قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.

بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المستفيدين، تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التي تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق.

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ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.