- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أحمد الجريفاني : صرت ضايع من يوم ماتت زوجتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أحمد الجريفاني : صرت ضايع من يوم ماتت زوجتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشاعر أحمد الجريفاني، أن حفظه للقرآن ساعده في الصبر على ما يصيب الإنسان، وساعده في الكتابة بالفصحى، حتى إنه كتب ألفية والكثير من القصائد الدينية.
وتابع الجريفاني في حواره إلى برنامج “وينك” على قناة روتانا خليجية، أنه كتب الكثير من المرثيات في زوجته الراحلة، لكنه لا يحفظها، أو ربما لا يريد أن يحفظها؛ لأنها تذكره بها.
وأضاف الشاعر موجهًا حديثه إلى مقدم البرنامج: أنا معك بالجسد فقط، لكني صرت ضايع من يوم ماتت زوجتي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الجريفاني : صرت ضايع من يوم ماتت زوجتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.