أحمد الجريفاني : صرت ضايع من يوم ماتت زوجتي

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشاعر أحمد الجريفاني، أن حفظه للقرآن ساعده في الصبر على ما يصيب الإنسان، وساعده في الكتابة بالفصحى، حتى إنه كتب ألفية والكثير من القصائد الدينية.

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وتابع الجريفاني في حواره إلى برنامج “وينك” على قناة روتانا خليجية، أنه كتب الكثير من المرثيات في زوجته الراحلة، لكنه لا يحفظها، أو ربما لا يريد أن يحفظها؛ لأنها تذكره بها.

وأضاف الشاعر موجهًا حديثه إلى مقدم البرنامج: أنا معك بالجسد فقط، لكني صرت ضايع من يوم ماتت زوجتي.