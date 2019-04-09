كلمات محفزة من عائض القرني للباحثين عن السعادة والنجاح

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني بعض النصائح للسعادة والنجاح في الحياة.

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وقال القرني: لا تبحث عن السعادة بعيدًا؛ لأنك ستجدها قريبة، فهي تسكن في فكرك الخلّاب وفي ذهنك المبدع، وفي نفسك المُشرقة، وفي روحك المتفائلة، تسكن في عبوديتك لله سبحانه وتعالى، فافرح بما آتاك الله: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}.

وتابع الشيخ القرني: تفاءل غدًا أجمل.. غدًا أجمل لأنك في معية الله وفي حفظه ورعايته، فلن يُضيّعك، ولن يهملك، ولن يغفل عن رزقك، فتفاءل وتوقع الأجمل والأفضل في كل شيء؛ فإنه سبحانه يُحب المُتفائلين ويُعطيهم على تفاؤلهم، ثق بوعد ربك {وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً منه وَفَضْلًا والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ}.