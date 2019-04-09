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هكذا بدت القصيم تحت زخات المطر
متابعات الخليج 365 - واس
هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وبعض محافظات المنطقة وعددًا من المراكز التابعة لها.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
كما تتعرض مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق لاستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
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