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فيديو صادم.. قائد مركبة يدهس طالبًا في الرياض ويهرب!
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعرض طالب بالكلية التقنية في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، للدهس من قائد مركبة مستهتر.
وأظهر مقطع فيديو، قائد المركبة وهو يصدم أحد الطلاب بجوار الرصيف ويلوذ بالفرار من الموقع، فيما حاول بعض الطلاب اللحاق به دون جدوى.
وطالب متداولو المقطع بسرعة القبض على قائد المركبة الذي تجرد من الإنسانية وترك الطالب بعد دهسه وهرب، مع تطبيق أقصى عقوبة نظامية عليه ليكون عبرة لغيره.
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