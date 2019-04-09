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محمد بن دوسري مديرًا للشؤون الإعلامية في إمارة عسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
صدرت موافقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بتكليف الزميل محمد بن دوسري مديرًا للشؤون الإعلامية في إمارة منطقة عسير.
ويعد ابن دوسري من الكفاءات الإعلامية بالمنطقة.
“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التهاني للزميل محمد بن دوسري، متمنين له التوفيق والنجاح.
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