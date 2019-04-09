2019-04-09

محمد بن دوسري مديرًا للشؤون الإعلامية في إمارة عسير

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

صدرت موافقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بتكليف الزميل محمد بن دوسري مديرًا للشؤون الإعلامية في إمارة منطقة عسير.

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ويعد ابن دوسري من الكفاءات الإعلامية بالمنطقة.

“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التهاني للزميل محمد بن دوسري، متمنين له التوفيق والنجاح.