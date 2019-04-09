وفد من الصناعة البنجلادشية يزور الجبيل الصناعية: تجربة تُدرس

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - علي آل مخلص - الجبيل

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل، مساء أمس الثلاثاء، بمركز الزوار، وفدًا من وزارة الصناعة البنجلادشية وعددًا من الشركات المرافقة للوفد من بنجلادش في زيارة للتعرف على مدينة الجبيل الصناعية.

من جانبها، أكدت براق السكرتير الثاني بوزارة الصناعة البنجلادشية أن الزيارة كانت ذات محتوى معلوماتي مبهر غير متوقع أضاء لهم تصورهم عن جهود الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة صناعية متكاملة من العدم.

وشددت براق على أن تجربة الهيئة الملكية بالجبيل تُدرس في كيفية بناء المدينة التي كانت صحراء قاحلة وأصبحت مدينة متكاملة، بالإضافة إلى التحديات التي واجهة مراحل الإنشاء وكيف تم التغلب عليها.

وأضافت براق أن الهيئة الملكية بالجبيل تمتلك تجربة قيادية يحتذى في أثرها ونسعى إلى الاستفادة منها في بناء مدننا الصناعية.

Advertisements

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أوجه التقدم والتطور في تجربة الهيئة الملكية بالجبيل الرائدة في آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستفادة من الخبرات المتميزة في إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.

تلا ذلك جولة بمركز الزوار حيث شاهد الوفد الزائر فيلمًا وثائقيًّا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وما قامت به من جهود في بناء المدينة، كما تجول الوفد في أجنحة المركز حيث اطلع على أبرز عوامل ومقومات النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية.

وتعرف الوفد الزائر أيضًا على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية والذي يتكون من واجهة بحرية عامة ووسط تجاري.

وفي نهاية الزيارة، شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية على حسن الاستقبال، معتبرين أن هذه الزيارة ناجحة بكل المقاييس حيث كونت صورة حقيقية لديهم إلى ما وصلت إليه هذه المدينة من طفرة وثورة صناعية وثقافية في كافة المجالات.